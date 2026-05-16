La rando à papa Salle des sports Caro

Caro

La rando à papa

Salle des sports Rue des Bruyères Caro Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 17:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

A l’école le Pré Vert de CARO, les maîtresses Marjorie et Anne, accompagnées par plusieurs parents, organisent une randonnée gourmande le samedi 13 juin 2026.

Dress-code la moustache … mais si vous n’avez pas de moustache, venez quand même !

Lors de cette rando, 2 circuits sont proposés 6km et 11km. Sur le chemin, plusieurs pauses gourmandes (apéro, tartine campagnarde, galette-saucisse, pomme, far breton et café). Vous aurez le plaisir de découvrir la campagne verdoyante de Caro ainsi que les ruches de l’apiculteur de Caro.

Le départ se fera à la salle des sports de Caro à partir de 17h30 et jusqu’à 19h (Venir avec son GOBELET).

Sur place, vous trouverez aussi une buvette et un stand de barbes-à-papa pour l’occasion.

Sur réservation uniquement (avant le 8 juin 2026) et payable sur place, le jour-même.

Nous vous attendons nombreux avec … ou sans moustache ! .

Salle des sports Rue des Bruyères Caro 56140 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 61 61

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English :

L’événement La rando à papa Caro a été mis à jour le 2026-05-16 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande