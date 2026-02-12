La Rando de la Colmont VTT Rando Trail à Brecé Salle Polyvalente Brecé

La Rando de la Colmont VTT Rando Trail à Brecé

Salle Polyvalente 32 rue des sports Brecé Mayenne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 07:30:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Partez à la découverte des beaux chemins de randonnée avec La Rando de la Colmont.

Randonnées VTT, pédestre et trail dans le bocage de la Colmont.

Départs de 7h30 à 10h de la salle des sports de Brecé

Café et brioche au départ, ravitaillements et sandwich à l’arrivée.

6 parcours VTT fléchés de 25 à 64 kms

4 parcours pédestre fléchés de 10 15 20 25 kms

2 parcours nature fléchés de 15 et 25 kms

Tarifs et inscriptions sur Helloasso

CLIQUER ICI. .

Salle Polyvalente 32 rue des sports Brecé 53120 Mayenne Pays de la Loire +33 6 87 76 70 40 53bsvtt@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover beautiful hiking trails with La Rando de la Colmont.

L’événement La Rando de la Colmont VTT Rando Trail à Brecé Brecé a été mis à jour le 2026-02-12 par Bocage Mayennais Tourisme