La Rando de la Colmont VTT Rando Trail à Brecé Salle Polyvalente Brecé
La Rando de la Colmont VTT Rando Trail à Brecé
Salle Polyvalente 32 rue des sports Brecé Mayenne
Tarif : 7 – 7 – EUR
Début : 2026-05-31 07:30:00
fin : 2026-05-31
2026-05-31
Partez à la découverte des beaux chemins de randonnée avec La Rando de la Colmont.
Randonnées VTT, pédestre et trail dans le bocage de la Colmont.
Départs de 7h30 à 10h de la salle des sports de Brecé
Café et brioche au départ, ravitaillements et sandwich à l’arrivée.
6 parcours VTT fléchés de 25 à 64 kms
4 parcours pédestre fléchés de 10 15 20 25 kms
2 parcours nature fléchés de 15 et 25 kms
Tarifs et inscriptions sur Helloasso
Salle Polyvalente 32 rue des sports Brecé 53120 Mayenne Pays de la Loire +33 6 87 76 70 40 53bsvtt@gmail.com
English :
Discover beautiful hiking trails with La Rando de la Colmont.
