La Rando des Covas Salle Saint Paul Ancerviller

Ancerviller

La Rando des Covas

Salle Saint Paul Place de l’Église Ancerviller Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-17 09:30:00

fin : 2026-05-17 17:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Venez nombreux à la rando des Covas! Le départ aura lieu à 9h30 devant la salle des fêtes d’Ancerviller. Marche ouverte à tous avec possibilité de repas froid sur inscription. Le parcours fléché se fera sur 8 à 11km.

Inscriptions au repas limitées avant le 10 mai inclus auprès de Roland Colin, 27 rue de la Treille, 54450 Ancerviiler au 06 79 76 44 07.Tout public

25 .

Salle Saint Paul Place de l’Église Ancerviller 54450 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 79 76 44 07

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English :

Come one, come all to the rando des Covas! Start at 9:30 am in front of the Ancerviller village hall. Walk open to all, with the possibility of a cold meal on registration. The signposted route will cover 8 to 11km.

Registration for the meal is limited, and must be made before May 10, by calling Roland Colin, 27 rue de la Treille, 54450 Ancerviiler, on 06 79 76 44 07.

L’événement La Rando des Covas Ancerviller a été mis à jour le 2026-04-25 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS