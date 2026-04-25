La Rando des Covas Salle Saint Paul Ancerviller
La Rando des Covas Salle Saint Paul Ancerviller dimanche 17 mai 2026.
Ancerviller
La Rando des Covas
Salle Saint Paul Place de l’Église Ancerviller Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-17 09:30:00
fin : 2026-05-17 17:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Venez nombreux à la rando des Covas! Le départ aura lieu à 9h30 devant la salle des fêtes d’Ancerviller. Marche ouverte à tous avec possibilité de repas froid sur inscription. Le parcours fléché se fera sur 8 à 11km.
Inscriptions au repas limitées avant le 10 mai inclus auprès de Roland Colin, 27 rue de la Treille, 54450 Ancerviiler au 06 79 76 44 07.Tout public
25 .
Salle Saint Paul Place de l’Église Ancerviller 54450 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 79 76 44 07
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come one, come all to the rando des Covas! Start at 9:30 am in front of the Ancerviller village hall. Walk open to all, with the possibility of a cold meal on registration. The signposted route will cover 8 to 11km.
Registration for the meal is limited, and must be made before May 10, by calling Roland Colin, 27 rue de la Treille, 54450 Ancerviiler, on 06 79 76 44 07.
L’événement La Rando des Covas Ancerviller a été mis à jour le 2026-04-25 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS