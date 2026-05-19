Saint-Léger-de-Montbrillais

La Rando des Léo

Salle des Fêtes Saint-Léger-de-Montbrillais Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 08:30:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Circuits de 5 et 9 km

Inscription et départ libre de la Salle des Fêtes de 8h30 à 9h

Un pot de l’amitié vous attendra après l’effort .

Salle des Fêtes Saint-Léger-de-Montbrillais 86120 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 09 15 18

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Rando des Léo

L’événement La Rando des Léo Saint-Léger-de-Montbrillais a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme du Pays Loudunais