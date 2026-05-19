La Rando des Léo Saint-Léger-de-Montbrillais
La Rando des Léo Saint-Léger-de-Montbrillais dimanche 7 juin 2026.
Saint-Léger-de-Montbrillais
La Rando des Léo
Salle des Fêtes Saint-Léger-de-Montbrillais Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:30:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Circuits de 5 et 9 km
Inscription et départ libre de la Salle des Fêtes de 8h30 à 9h
Un pot de l’amitié vous attendra après l’effort .
Salle des Fêtes Saint-Léger-de-Montbrillais 86120 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 09 15 18
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English : La Rando des Léo
L’événement La Rando des Léo Saint-Léger-de-Montbrillais a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme du Pays Loudunais