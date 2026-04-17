La rando des Lions rue de la Mairie Montrond-le-Château
La rando des Lions rue de la Mairie Montrond-le-Château dimanche 10 mai 2026.
Montrond-le-Château
La rando des Lions
rue de la Mairie Salle polyvalente de Montrond-le-Château Montrond-le-Château Doubs
Tarif : 22 – 22 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 09:00:00
fin : 2026-05-10 14:00:00
Date(s) :
2026-05-10
La rando des Lions, au profit de la Fondation du Patrimoine, en famille ou entre amis.
Départ entre 9h (parcours Vert 9km) et 9h45 (parcours Bleu 12 km) depuis le parking de la salle polyvalente de Montrond-le-Château.
Repas à la fin de la randonnée. .
rue de la Mairie Salle polyvalente de Montrond-le-Château Montrond-le-Château 25660 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English :
L’événement La rando des Lions Montrond-le-Château a été mis à jour le 2026-04-17 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON