La rando des Lions rue de la Mairie Montrond-le-Château

Montrond-le-Château

La rando des Lions

rue de la Mairie Salle polyvalente de Montrond-le-Château Montrond-le-Château Doubs

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 09:00:00

fin : 2026-05-10 14:00:00

Date(s) :

2026-05-10

La rando des Lions, au profit de la Fondation du Patrimoine, en famille ou entre amis.

Départ entre 9h (parcours Vert 9km) et 9h45 (parcours Bleu 12 km) depuis le parking de la salle polyvalente de Montrond-le-Château.

Repas à la fin de la randonnée. .

rue de la Mairie Salle polyvalente de Montrond-le-Château Montrond-le-Château 25660 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English :

L’événement La rando des Lions Montrond-le-Château a été mis à jour le 2026-04-17 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON