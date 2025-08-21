Sentier de la Motte du Château Montrond-le-Château Montrond-le-Château Doubs

Sentier de la Motte du Château Montrond-le-Château A pieds Facile

Composé de pelouses marneuses, de mares, de boisements mais aussi des ruines d’un château médiéval, ce sentier d’interprétation permet à la fois de découvrir le patrimoine naturel mais aussi historique de Montrond-le-Château. Vous serez guidé sur 1,8 kilomètres par Salomon le Triton, qui vous fera découvrir les trésors de ce lieu. Un départ est fléché depuis le parking de la mairie, pour arriver jusqu’au panneau d’accueil, situé en bas de la Motte.

Comprising marl grasslands, ponds, woodland and the ruins of a medieval castle, this interpretive trail is a great way to discover both the natural and historical heritage of Montrond-le-Château. Salomon le Triton will guide you along the 1.8-kilometer trail, helping you discover the treasures of the area. A signposted departure point leads from the town hall parking lot to the welcome sign at the foot of La Motte.

Dieser Pfad besteht aus Mergelrasen, Tümpeln, Wäldern und den Ruinen eines mittelalterlichen Schlosses. Auf diesem Weg können Sie sowohl das natürliche als auch das historische Erbe von Montrond-le-Château entdecken. Auf einer Strecke von 1,8 Kilometern werden Sie von Salomon dem Triton geführt, der Ihnen die Schätze dieses Ortes näher bringt. Der Weg beginnt am Parkplatz des Rathauses und führt Sie bis zur Empfangstafel am Fuße der Motte.

Il percorso di interpretazione, che comprende praterie di marna, stagni, boschi e le rovine di un castello medievale, è un ottimo modo per scoprire il patrimonio naturale e storico di Montrond-le-Château. Sarete guidati per 1,8 chilometri da Salomon le Triton, che vi mostrerà i tesori di questo luogo. Una partenza segnalata conduce dal parcheggio del municipio al cartello di benvenuto in fondo alla Motte.

Este sendero interpretativo, compuesto por praderas de marga, estanques, bosques y las ruinas de un castillo medieval, es una excelente manera de descubrir el patrimonio natural e histórico de Montrond-le-Château. Salomon le Triton le guiará durante 1,8 kilómetros para mostrarle los tesoros de este lugar. Una salida señalizada conduce desde el aparcamiento del ayuntamiento hasta el cartel de bienvenida situado al pie de la Motte.

