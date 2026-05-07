La rando des tortues Vauchelles-les-Quesnoy
La rando des tortues Vauchelles-les-Quesnoy dimanche 7 juin 2026.
Vauchelles-les-Quesnoy
La rando des tortues
route de vauchelles Vauchelles-les-Quesnoy Somme
Tarif : 4 – 4 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Plusieurs parcours
75km cyclo (trace gps) départ 8h45 +950m
60km VTT et GRAVEL départ 8h30 +900m
50 et 30km VTT et GRAVEL départ 9h +650m/+420m
10km MARCHE RUNNING CANI Départ 9h10 +80m
Au départ de Cycles Fred
Plusieurs parcours
75km cyclo (trace gps) départ 8h45 +950m
60km VTT et GRAVEL départ 8h30 +900m
50 et 30km VTT et GRAVEL départ 9h +650m/+420m
10km MARCHE RUNNING CANI Départ 9h10 +80m
Au départ de Cycles Fred .
route de vauchelles Vauchelles-les-Quesnoy 80132 Somme Hauts-de-France
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English :
Several routes:
75km: cyclo (gps track) ? start 8:45 am ? +950m
60km: MTB and GRAVEL ? start 8:30 am ? +900m
50 and 30km: MTB and GRAVEL ? start 9am ? +650m/+420m
10km: CANI RUNNING WALKS ? Start 9h10 ? +80m
Departure from Cycles Fred
L’événement La rando des tortues Vauchelles-les-Quesnoy a été mis à jour le 2026-05-07 par OT DE LA BAIE DE SOMME