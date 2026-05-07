Vauchelles-les-Quesnoy

La rando des tortues

route de vauchelles Vauchelles-les-Quesnoy Somme

Tarif : 4 – 4 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 08:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Plusieurs parcours

75km cyclo (trace gps) départ 8h45 +950m

60km VTT et GRAVEL départ 8h30 +900m

50 et 30km VTT et GRAVEL départ 9h +650m/+420m

10km MARCHE RUNNING CANI Départ 9h10 +80m

Au départ de Cycles Fred

Plusieurs parcours

75km cyclo (trace gps) départ 8h45 +950m

60km VTT et GRAVEL départ 8h30 +900m

50 et 30km VTT et GRAVEL départ 9h +650m/+420m

10km MARCHE RUNNING CANI Départ 9h10 +80m

Au départ de Cycles Fred .

route de vauchelles Vauchelles-les-Quesnoy 80132 Somme Hauts-de-France

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English :

Several routes:

75km: cyclo (gps track) ? start 8:45 am ? +950m

60km: MTB and GRAVEL ? start 8:30 am ? +900m

50 and 30km: MTB and GRAVEL ? start 9am ? +650m/+420m

10km: CANI RUNNING WALKS ? Start 9h10 ? +80m

Departure from Cycles Fred

L’événement La rando des tortues Vauchelles-les-Quesnoy a été mis à jour le 2026-05-07 par OT DE LA BAIE DE SOMME