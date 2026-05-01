La rando du trio Départ de la salle des fêtes Luché-Thouarsais

Luché-Thouarsais

La rando du trio

Départ de la salle des fêtes 10 Rue de l’Abbé Rousseau Luché-Thouarsais Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 15:30:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Chaussez vos baskets pour parcourir les sentiers battus du Thouarsais à travers 3 randonnées pédestres de 6, 11 ou 15 km pour les plus sportifs. Coté saveurs, un ravitaillements est programmé au milieu des parcours.

Départ libre jusqu’à 17h.

Chaussez vos baskets pour parcourir les sentiers battus du Thouarsais à travers 3 randonnées pédestres de 6, 11 ou 15 km pour les plus sportifs. Coté saveurs, un ravitaillements est programmé au milieu des parcours.

Départ libre jusqu’à 17h.

La soirée se poursuivra par un repas à partir de 19h30 (Sur réservation) .

Départ de la salle des fêtes 10 Rue de l’Abbé Rousseau Luché-Thouarsais 79330 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 97 22 99

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English :

Put on your sneakers and explore the beaten track of the Thouarsais region on 3 hikes of 6, 11 or 15 km for the more sporty. A refreshment station is scheduled in the middle of each route.

Free departure until 5pm.

L’événement La rando du trio Luché-Thouarsais a été mis à jour le 2026-05-12 par Maison du Thouarsais