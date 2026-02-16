La Rando qui claque Nanteuil VTT Passion Nanteuil

La Rando qui claque Nanteuil VTT Passion

Salle de fêtes Nanteuil Deux-Sèvres





Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

La Rando Qui Claque revient pour sa 4ᵉ édition… et on peut vous le dire

ça va encore claquer !

️ Circuits totalement inédits

Du suspense, des surprises et du pur plaisir

‍♂️ VTT

Marche

Nature & convivialité

Contact e-mail nanteuilvttpassion@gmail.com .

Salle de fêtes Nanteuil 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine nanteuilvttpassion@gmail.com

