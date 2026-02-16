La Rando qui claque Nanteuil VTT Passion Nanteuil
Salle de fêtes Nanteuil Deux-Sèvres
La Rando Qui Claque revient pour sa 4ᵉ édition… et on peut vous le dire
ça va encore claquer !
️ Circuits totalement inédits
Du suspense, des surprises et du pur plaisir
♂️ VTT
Marche
Nature & convivialité
Contact e-mail nanteuilvttpassion@gmail.com .
