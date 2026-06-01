Moffans-et-Vacheresse

La RandoMoff’

Salle des Fêtes de Moffans Moffans-et-Vacheresse Haute-Saône

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 08:30:00

fin : 2026-06-28 12:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Nouvelle RandoMoff’ le dimanche 28 juin 2026.

3 circuits sont proposés 5, 9 et 13 km.

Repas possible sur place (réservation avant le 22 juin) et buvette. .

Salle des Fêtes de Moffans Moffans-et-Vacheresse 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 62 42 02 13 contact.cdam@gmail.com

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English : La RandoMoff’

L’événement La RandoMoff’ Moffans-et-Vacheresse a été mis à jour le 2026-06-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE