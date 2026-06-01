La RandoMoff’ Moffans-et-Vacheresse
La RandoMoff’ Moffans-et-Vacheresse dimanche 28 juin 2026.
Moffans-et-Vacheresse
La RandoMoff’
Salle des Fêtes de Moffans Moffans-et-Vacheresse Haute-Saône
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 08:30:00
fin : 2026-06-28 12:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Nouvelle RandoMoff’ le dimanche 28 juin 2026.
3 circuits sont proposés 5, 9 et 13 km.
Repas possible sur place (réservation avant le 22 juin) et buvette. .
Salle des Fêtes de Moffans Moffans-et-Vacheresse 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 62 42 02 13 contact.cdam@gmail.com
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English : La RandoMoff’
L’événement La RandoMoff’ Moffans-et-Vacheresse a été mis à jour le 2026-06-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE