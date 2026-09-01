Informations pratiques

Cordemais

La randonnée Cordemaisienne

16 La Portrais Cordemais Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-12

La Cordemaisienne réunit cyclistes, randonneurs et trailers autour de parcours variés et adaptés à tous les niveaux. Le programme inclut un raid VTT, une randonnée nocturne et des parcours ultra gravel de 200 et 300 km ainsi que des concerts durant le week-end.

Un événement incontournable en Loire-Atlantique dédié aux passionnés de sport outdoor… et de convivialité.

Organisée par ASC Cyclo VTT Gravel et ASC Marche, cette manifestation rassemble tous les profils sportifs confirmés en quête de performance, débutants souhaitant découvrir la pratique, amateurs de sensations et de dépassement de soi, familles à la recherche d’un moment convivial.

Un événement accessible à tous, où sport et musique se rencontrent pour créer une expérience unique. .

16 La Portrais Cordemais 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire ascordemaisiencyclovtt@gmail.com

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English :

L’événement La randonnée Cordemaisienne Cordemais a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon