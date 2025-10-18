La Randonnée des Châtaignes du Val de Sully Saint-Père-sur-Loire

Saint-Père-sur-Loire Loiret

Début : 2025-10-18 14:00:00

fin : 2025-10-18

– par l’Office de Tourisme du Val de Sully et les Randonneurs Sullylois –

2 parcours de 10 et 15Km Ravitaillement à mi-parcours pour les circuits de 10 et 15Km Prévoir un gobelet

Rendez-vous à la salle polyvalente (Rue du docteur Ségelle) pour un départ à 14h .

Saint-Père-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 36 23 70

