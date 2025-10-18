La Randonnée des Châtaignes du Val de Sully Saint-Père-sur-Loire
La Randonnée des Châtaignes du Val de Sully Saint-Père-sur-Loire samedi 18 octobre 2025.
La Randonnée des Châtaignes du Val de Sully
Saint-Père-sur-Loire Loiret
– par l’Office de Tourisme du Val de Sully et les Randonneurs Sullylois –
2 parcours de 10 et 15Km Ravitaillement à mi-parcours pour les circuits de 10 et 15Km Prévoir un gobelet
Rendez-vous à la salle polyvalente (Rue du docteur Ségelle) pour un départ à 14h .
Saint-Père-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 36 23 70
