Guilly

Cheminade à vélo … d’aventure en aventure à Guilly !

Place de l’Église Guilly Loiret

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 10:00:00

fin : 2026-07-29 12:30:00

Date(s) :

2026-07-29 2026-08-12

De port en ports, de tuilerie en Tuilerie, d’amont en aval … Un refrain à fredonner lors de cette escapade vélo d’une vingtaine de kilomètres entre méandres, patrimoine et maraîchage, les musardises ligériennes de Guilly !

De port en ports, de tuilerie en Tuilerie, d’amont en aval … Un refrain à fredonner lors de cette escapade vélo d’une vingtaine de kilomètres entre méandres, patrimoine et maraîchage, les musardises ligériennes de Guilly ! Une invitation à pédaler en mode slow tourisme sur les chemins de campagne et de halage à la découverte des pépites de ce val d’Or. Une levée d’aventures et de confidentialités !

Rendez-vous sur la place l’église à 10h

20 km 5 .

Place de l’Église Guilly 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 36 23 70 tourisme@valdesully.fr

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English :

There is no border between Sully and Saint Père, only a river spanned by the old railway line, the voie verte, which we are going to cycle for a twenty-kilometre ride

L’événement Cheminade à vélo … d’aventure en aventure à Guilly ! Guilly a été mis à jour le 2026-04-10 par OT SULLY-SUR-LOIRE