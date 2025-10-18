Exposition Ferdinand de Lesseps, Domaine de La Chesnaye – Musée des Ponts et Chaussées, Guilly

Informations pratiques

Exposition Ferdinand de Lesseps 19 et 20 septembre Domaine de La Chesnaye – Musée des Ponts et Chaussées Indre

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir ce lieu à la fois musée, salle d’exposition, édifice industriel, scientifique et technique, Maison des illustres et bien sûr la nouvelle exposition dédiée à Ferdinand de Lesseps.

Domaine de La Chesnaye – Musée des Ponts et Chaussées 31 Route de la Chesnaye, 36150 Guilly, France Guilly 36150 Indre Centre-Val de Loire 0254497932 http://musee-empe.fnasce.fr Les « Ponts et Chaussées », auxquels a succédé l’Équipement, est une des plus vieilles administration de France. Elle a construit les infrastructures publiques et aménagé le territoire français. Ses compétences et champs d’action ont été très variés, des routes aux tunnels, des ports aux voies navigables, de la météorologie à l’aviation civile et de l’urbanisme au permis de conduire.

Le musée des Ponts et Chaussées et de l’Équipement retrace l’histoire et la richesse de ses collections et en font aujourd’hui un musée unique en son genre en France et sans réelle concurrence en Europe.

Venez découvrir ce lieu à la fois musée, salle d’exposition, édifice industriel, scientifique et technique, Maison des illustres et bien sûr la nouvelle exposition dédiée à Ferdinand de Lesseps.

ADLC