Guilly

Téléthon 2026

4 Place Ferdinand de Lesseps Guilly Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-14 08:00:00

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-14

L’association Loisirs au Village et la municipalité, organisent un petit déjeuner et un repas au profit du Téléthon.

Rendez-vous à la salle des fêtes, petit déjeuner à partir de 8h avec boissons chaudes, viennoiseries, …

Repas à partir de 19h30, sur réservation, avec au menu kir, choucroute, fromage et dessert suivi d’une soirée animée. .

4 Place Ferdinand de Lesseps Guilly 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 49 74 85

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English :

The Loisirs au Village association and the municipality are organizing a breakfast and lunch in aid of the Telethon.

L’événement Téléthon 2026 Guilly a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Champs d’Amour