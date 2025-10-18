Téléthon 2026 Guilly
Téléthon 2026 Guilly samedi 14 novembre 2026.
Guilly
Téléthon 2026
4 Place Ferdinand de Lesseps Guilly Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-14 08:00:00
fin : 2026-11-14
Date(s) :
2026-11-14
L’association Loisirs au Village et la municipalité, organisent un petit déjeuner et un repas au profit du Téléthon.
Rendez-vous à la salle des fêtes, petit déjeuner à partir de 8h avec boissons chaudes, viennoiseries, …
Repas à partir de 19h30, sur réservation, avec au menu kir, choucroute, fromage et dessert suivi d’une soirée animée. .
4 Place Ferdinand de Lesseps Guilly 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 49 74 85
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Loisirs au Village association and the municipality are organizing a breakfast and lunch in aid of the Telethon.
L’événement Téléthon 2026 Guilly a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Champs d’Amour
À voir aussi à Guilly (Indre)
- Cheminade à vélo … d’aventure en aventure à Guilly ! Guilly 29 juillet 2026
- La Randonnée des Châtaignes du Val de Sully Lion-en-Sullias 17 octobre 2026