AGENDA · Morlaàs
La randonnée du Milhoc Morlaàs
dimanche 27 septembre 2026 · Morlaàs
Informations pratiques
Morlaàs
La randonnée du Milhoc
Place de la Hourquie Morlaàs Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 07:30:00
fin : 2026-09-27 16:00:00
Date(s) :
2026-09-27
3 circuits route 55km, 75km, 84km, 2 circuits marche 9km , 12km.
Douches, toilettes, vestiaires.
Buvette, grillade, ravitaillement. .
Place de la Hourquie Morlaàs 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 88 12 75
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English : La randonnée du Milhoc
L’événement La randonnée du Milhoc Morlaàs a été mis à jour le 2026-08-28 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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