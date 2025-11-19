La raquette c’est chouette sous les étoiles BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre
BAGNERES-DE-BIGORRE 8 rue des thermes Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Début : 2026-03-08 18:00:00
fin : 2026-03-08 22:00:00
2026-03-08
L’alliance entre la randonnée nocturne sur neige et l’astronomie
A partir de 8ans niveau facile. Prévoir pique nique pour le soir. Raquettes, bâtons tisane ou cafés inclus dans le prix.
30€ par personne. .
BAGNERES-DE-BIGORRE 8 rue des thermes Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 74 67 15 85
English :
Combining night-time snow hiking and astronomy
German :
Die Verbindung von nächtlichen Schneewanderungen und Astronomie
Italiano :
Combinare l’escursionismo notturno sulla neve e l’astronomia
Espanol :
Combinar caminatas nocturnas por la nieve y astronomía
