La Rédac’ déchaînée : spectacle d’improvisation théâtrale !

Informations pratiques

Rendez-vous au théâtre Le Bout à Pigalle pour 1h de rire !

La Rédac’ déchaînée : un spectacle créé par la compagnie Les Flous.

Théâtre Le Bout – 6 rue Frochot, Paris 9e

L’équipe de la Rédac’ est en ébullition ! Il ne reste plus qu’une heure à nos journalistes pour finaliser l’édition de demain…

Venez participer à la conférence de rédaction pour les aider à imaginer les articles manquants !

Du jeudi 17 septembre 2026 au jeudi 17 décembre 2026 :

jeudi

de 19h30 à 20h30

payant

Théâtre Le Bout

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-17T22:30:00+02:00

fin : 2026-12-17T21:30:00+01:00

Date(s) : 2026-09-17T19:30:00+02:00_2026-09-17T20:30:00+02:00;2026-09-24T19:30:00+02:00_2026-09-24T20:30:00+02:00;2026-10-01T19:30:00+02:00_2026-10-01T20:30:00+02:00;2026-10-08T19:30:00+02:00_2026-10-08T20:30:00+02:00;2026-10-15T19:30:00+02:00_2026-10-15T20:30:00+02:00;2026-10-22T19:30:00+02:00_2026-10-22T20:30:00+02:00;2026-10-29T19:30:00+02:00_2026-10-29T20:30:00+02:00;2026-11-05T19:30:00+02:00_2026-11-05T20:30:00+02:00;2026-11-12T19:30:00+02:00_2026-11-12T20:30:00+02:00;2026-11-19T19:30:00+02:00_2026-11-19T20:30:00+02:00;2026-11-26T19:30:00+02:00_2026-11-26T20:30:00+02:00;2026-12-03T19:30:00+02:00_2026-12-03T20:30:00+02:00;2026-12-10T19:30:00+02:00_2026-12-10T20:30:00+02:00;2026-12-17T19:30:00+02:00_2026-12-17T20:30:00+02:00



https://lebout.com/project/la-redac-dechainee/ Lien de réservation BilletReduc Lien de réservation BilletReduc



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

