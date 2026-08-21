La renaissance du château de la Guibourgère, Château de la Guibourgère, Teillé

Informations pratiques

La renaissance du château de la Guibourgère 19 et 20 septembre Château de la Guibourgère Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

La renaissance du château de la Guibourgère

À l’occasion des journées européennes du patrimoine (le 19 et 20 septembre 2026), le château de la Guibourgère ouvre exceptionnellement ses portes au public.

Venez découvrir ce domaine privé du XVIIᵉ siècle, inscrit au titre des monuments historiques, aujourd’hui engagé dans une nouvelle phase de son histoire grâce à un ambitieux projet de restauration et de valorisation du patrimoine.

Au programme :

Deux visites guidées (environ 30 minutes) pour découvrir l’histoire du château, son architecture, les grandes étapes de sa renaissance et les projets en cours.

Un parcours découverte en autonomie, accessible toute la journée, avec un livret-jeu « À la recherche des vestiges de la Guibourgère ». Petits et grands partiront à la recherche des traces du passé à travers le domaine, grâce à des énigmes, des observations et des quiz.

Une invitation à explorer un patrimoine vivant, à comprendre les enjeux de sa préservation et à porter un nouveau regard sur un lieu chargé de plus de quatre siècles d’histoire.

Visites guidées : 2 départs dans la journée à 10h30 et 16h (environ 30 minutes).

Parcours découverte : en accès libre pendant les horaires d’ouverture de 10h à 17h30.

Château de la Guibourgère Château de la Guibourgère, Teillé 44440 Teillé 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire https://www.chateaudelaguibourgere.fr/

La renaissance du château de la Guibourgère

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