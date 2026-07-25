Visite libre & animations au Musée Au Siècle Passé Journées Européennes du Patrimoine Musée de L’Armat Teillé

Informations pratiques

Teillé

Visite libre & animations au Musée Au Siècle Passé Journées Européennes du Patrimoine

Musée de L’Armat 57 Chemin de la Halte Teillé Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Le Dimanche 20 septembre, venez (re)découvrir le patrimoine du Pays d’Ancenis à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine (JEP) ! Cette année 2026 le thème mit à l’honneur est l’histoire du charbon et de la chaux

Venez découvrir librement la vie du monde rural de 1900 à 1950 au Musée Au Siècle Passé.

– Fabrication et vente de l’Alize dans le four du musée.

-En partenariat avec le Centre Régional des Pierres Levées, un circuit pédestre de 9 km intitulé La route du charbon et de la chaux sera proposé.

Ce circuit permettra de découvrir l’histoire du charbon et de la chaux sur les communes de Teillé et Mouzeil.

Plusieurs arrêts sont prévus sur le parcours (histoire de la première et de la deuxième concession, la formation du charbon, les fossiles, l ‘exploitation des fours à chaux, témoignages, photos, panneaux explicatifs,).

Christine STRULLU-DERRIEN, paléobotaniste, sera présente sur le parc de sculptures monumentales.

Au choix, premier départ à 9h, deuxième départ à 14h

Bar et crêpes, galettes .

Musée de L’Armat 57 Chemin de la Halte Teillé 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 12 36 73 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On Sunday, September 20, come and (re)discover the heritage of the Pays d’Ancenis during the European Heritage Days (JEP)! This year, 2026, the featured theme is the history of coal and lime.

L’événement Visite libre & animations au Musée Au Siècle Passé Journées Européennes du Patrimoine Teillé a été mis à jour le 2026-07-25 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis