Les Mardis du plan d’eau Teillé
Les Mardis du plan d’eau Teillé mardi 25 août 2026.
Teillé
Les Mardis du plan d’eau
Plan d’eau de Teillé Teillé Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 19:00:00
fin : 2026-08-25 22:30:00
Date(s) :
2026-08-25
À compter du mardi 16 juin, les rendez-vous estivaux des Mardis du plan d’eau reviennent pour un été d’animations festives au bord de l’eau, de 19h à 22h30, à la Cabane du Donneau.
La commission Association Culture Sport Tourisme vous a concocté un programme estival au plan d’eau.
Musique, culture et sport s’invitent au bord de l’eau avec vos associations.
Bar et restauration (galettes/crêpes) sur place pour des moments conviviaux en famille ou entre amis.
Animation bateau à voile radiocommandé et drone soccer. .
Plan d’eau de Teillé Teillé 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 97 23 15 mairie@teille44.fr
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English :
Starting on Tuesday June 16, Mardis du plan d’eau returns for a summer of festive waterside entertainment, from 7pm to 10:30pm, at the Cabane du Donneau.
L’événement Les Mardis du plan d’eau Teillé a été mis à jour le 2026-05-23 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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