La rentrée d’Artaban Salle Jules Vallès Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-26 14:30 – 16:00

Gratuit : oui Gratuit Tout public

Artaban fait sa rentrée La rentrée d’Artaban à la Médiathèque Jacques Demy sera un peu spéciale cette année puisque nous avons donné un nouveau nom à notre rendez-vous mensuel : LES REGARDS D’ARTABAN Un samedi par mois, une expo racontée chez Jacques Demy Autre nouveauté : à la demande de nombre d’entre vous, le rendez-vous aura désormais lieu de 14h30 à 16h, afin que nous puissions finir de déjeuner sans courir !Enfin, cette première séance aura une saveur toute particulière puisqu’il s’agit d’une rencontre gratuite.Nous vous présenterons la saison à venir et nous ferons une courte assemblée générale pour vous permettre de mieux comprendre le fonctionnement de notre association : comment vous pouvez participer à sa vie et à son financement, pourquoi notre travail est bien souvent bénévole, mais aussi nous faire part de vos idées et de vos envies pour les mois à venir. Et pourquoi pas nous dire si le rendez-vous du vendredi soir aurait une raison de revenir au printemps prochain… qui sait ? ????Ce rendez-vous se terminera par une conférence flash de l’exposition actuellement présentée au musée de Pont-Aven, consacrée aux femmes sculptrices à l’époque de Camille Claudel :Longtemps éclipsées par la figure de Camille Claudel, de nombreuses sculptrices ont pourtant contribué au renouvellement de la sculpture autour de 1900. À travers l’exposition Au temps de Camille Claudel, être sculptrice à Paris du Musée de Pont-Aven (auparavant présentée à Tours et à Nogent-sur-Seine), cette conférence propose de redécouvrir une vingtaine de ces artistes, françaises et étrangères, qui ont partagé son époque, son milieu artistique, et parfois son atelier.En s’appuyant sur un riche ensemble d’œuvres, de portraits, de photographies et d’archives, la conférence mettra en lumière leur formation, leurs parcours, les obstacles qu’elles ont dû surmonter pour exercer leur métier et les liens qu’elles ont entretenus avec Camille Claudel et Auguste Rodin. Une plongée dans l’univers des femmes sculptrices au tournant du XX? siècle, qui renouvelle le regard porté sur cette période de l’histoire de l’art.

Salle Jules Vallès Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 31 60 DDA-POLE-LOCATIONS@mairie-nantes.fr https://artaban-asso.com



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