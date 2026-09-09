La rentrée des ressources à la Colline du Chat Perché Connac

Informations pratiques

Connac

La rentrée des ressources à la Colline du Chat Perché

70 Rte de Lavergne Connac Aveyron

Tarif : – – EUR

150

Tarif enfant

Pack 10 séances enfants

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-09-09

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-09 2026-09-12 2026-09-16 2026-09-19 2026-09-23 2026-09-26 2026-09-30

Et si cette rentrée était l’occasion d’apprendre à prendre soin de soi… mais aussi de son mental et de ses émotions ?

À partir du 7 septembre, La Colline du Chat Perché devient un véritable centre de ressources pour toute la famille, avec des rendez-vous réguliers pour apprendre à mieux respirer, se recentrer, gérer ses émotions, développer sa confiance et avancer plus sereinement.

LA PAUSE RESSOURCE dès 15 ans

Tous les mercredis de 18h à 19h30

Un temps pour ralentir, relâcher les tensions, respirer et retrouver son équilibre grâce à des mouvements doux et dynamiques, des exercices de respiration et des temps de relaxation.

LEVEL UP de 11 à 18 ans

Tous les samedis de 10h30 à 12h

1h30 pour muscler son mental et avancer avec davantage de confiance gestion du stress, concentration, motivation, préparation aux examens… avec également un temps consacré à l’organisation, la méthodologie, la mémorisation et l’aide aux devoirs.

LES AVENTURIERS DES ÉMOTIONS de 5 à 11 ans

Tous les mercredis de 14h à 15h

Une heure ludique pour apprendre à reconnaître, accueillir et exprimer ses émotions à travers un sophroconte, une relaxation dynamique et un coloriage de mandala.

Tarifs

• Séance adultes/ados 30 €

• Pack 10 séances 250 €

• Séance enfants 20 €

• Pack 10 séances enfants 150 €

Début des séances 7 septembre

Parce que grandir, apprendre, travailler, accompagner sa famille… demande aussi de pouvoir se ressourcer.

Informations et inscriptions 06 51 57 75 60

www.collineduchatperche.fr 150 .

70 Rte de Lavergne Connac 12170 Aveyron Occitanie

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English :

What if this back-to-school season were an opportunity to learn how to take care of yourself—including your mental well-being and your emotions?

L’événement La rentrée des ressources à la Colline du Chat Perché Connac a été mis à jour le 2026-08-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)