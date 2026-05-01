La Rescapoise 9ème édition Randonnée Gourmande Le bourg Montaron

Montaron

La Rescapoise 9ème édition Randonnée Gourmande

Le bourg EARL de Drazilly Montaron Nièvre

Tarif : 13 – 13 – 26 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 09:30:00

fin : 2026-05-31 12:00:00

Date(s) :

2026-05-31

L’association Les Rescapés vous donne rendez-vous pour la 9ème édition de la randonnée gourmande la Rescapoise !

En cette année 2026, le départ se fait de l’EARL de Drazilly à Montaron.

Au programme, un parcours pédestre de 15 km (très peu de dénivelé) pour découvrir les exploitations, les paysages et les monuments remarquables de la commune. Avec 4 points repas pour déguster des produits locaux. Inscriptions avant le 23 mai par le bulletin d’inscription (disponible en Office de Tourisme) accompagné obligatoirement du règlement.

Infos et réservations M. Rousselin au 06 31 28 83 65 ou

M. Tissié au 06 88 69 90 02 .

Le bourg EARL de Drazilly Montaron 58250 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 28 83 65

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English : La Rescapoise 9ème édition Randonnée Gourmande

L’événement La Rescapoise 9ème édition Randonnée Gourmande Montaron a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Rives du Morvan