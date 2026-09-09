La résidence du Parc : un patrimoine réinventé au cœur de Fauquembergues, La résidence du Parc, Fauquembergues

Informations pratiques

La résidence du Parc : un patrimoine réinventé au cœur de Fauquembergues Samedi 19 septembre, 14h00 La résidence du Parc Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

À Fauquembergues, la résidence du Parc illustre la manière dont un bâtiment ancien peut retrouver une nouvelle vocation tout en préservant son identité. Réhabilité par Pas-de-Calais habitat et livré en 2019, cet ancien immeuble du centre-bourg, autrefois occupé notamment par un office notarial, accueille aujourd’hui cinq appartements et trois maisons individuelles.

Cette transformation exemplaire conjugue sauvegarde du patrimoine bâti, qualité architecturale et performance énergétique. Elle témoigne d’une volonté de redonner vie à un édifice emblématique en l’adaptant aux besoins d’aujourd’hui.

Implantée au cœur d’une commune de caractère, dans l’environnement préservé de la vallée de l’Aa, la Résidence du Parc incarne un patrimoine vivant, où mémoire, habitat et transition écologique se rencontrent. Une réalisation qui illustre pleinement l’esprit des Journées européennes du patrimoine : transmettre, valoriser et faire vivre notre héritage commun.

La résidence du Parc fauquembergues Fauquembergues 62560 Pas-de-Calais Hauts-de-France

À Fauquembergues, la résidence du Parc illustre la manière dont un bâtiment ancien peut retrouver une nouvelle vocation tout en préservant son identité. Réhabilité par Pas-de-Calais habitat et livré …

©Pas-de-Calais habitat