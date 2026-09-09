La résidence La Vicoigne, au cœur du patrimoine minier, Résidence Le Vicoigne, Sailly-Labourse

Informations pratiques

La résidence La Vicoigne, au cœur du patrimoine minier Samedi 19 septembre, 14h00 Résidence Le Vicoigne Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Ancien siège de la Compagnie des mines de Vicoigne-Nœux-Drocourt, la résidence La Vicoigne est un témoin majeur de l’histoire minière locale. Édifiés à partir de 1875, les Grands Bureaux constituaient le centre administratif de la compagnie, au cœur d’un vaste ensemble comprenant ateliers, magasins et remises.

L’architecture du site séduit par son pavillon central encadré de deux ailes et de pavillons d’angle, ainsi que par ses anciens ateliers disposés en arrière-cour. Entre les deux guerres, une partie du bâtiment a été transformée dans un élégant style Art Déco, apportant une touche de modernité à cet ensemble patrimonial.

Entièrement réhabilité par Pas-de-Calais habitat en 2005, le bâtiment accueille aujourd’hui 38 logements tout en préservant son caractère historique. Classée au patrimoine, la résidence La Vicoigne illustre avec élégance l’héritage industriel qui a façonné le territoire.

Nous proposons une visite guidée le samedi 19 septembre 2026 de 14h à 17h.

Résidence Le Vicoigne noeux les mines 399 route nationale Sailly-Labourse 62113 Pas-de-Calais Hauts-de-France https://www.pasdecalais-habitat.fr/ Ancien siège de la Compagnie des mines de Vicoigne-Nœux-Drocourt, la résidence La Vicoigne est un témoin majeur de l’histoire minière locale. Édifiés à partir de 1875, les Grands Bureaux constituaient le centre administratif de la compagnie, au cœur d’un vaste ensemble comprenant ateliers, magasins et remises.

L’architecture du site séduit par son pavillon central encadré de deux ailes et de pavillons d’angle, ainsi que par ses anciens ateliers disposés en arrière-cour. Entre les deux guerres, une partie du bâtiment a été transformée dans un élégant style Art Déco, apportant une touche de modernité à cet ensemble patrimonial.

Entièrement réhabilité par Pas-de-Calais habitat en 2005, le bâtiment accueille aujourd’hui 38 logements tout en préservant son caractère historique. Classée au patrimoine, la résidence La Vicoigne illustre avec élégance l’héritage industriel qui a façonné le territoire.

Nous proposons une visite guidée le samedi 19 septembre 2026 de 14h à 17h. (sans réservation)

Ancien siège de la Compagnie des mines de Vicoigne-Nœux-Drocourt, la résidence La Vicoigne est un témoin majeur de l’histoire minière locale. Édifiés à partir de 1875, les Grands Bureaux le centre de…

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