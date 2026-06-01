La Residencia Diplomático ouvre ses portes du 12 au 14 juin vendredi 12 juin 2026.

La Residencia, l’expérience du geste

Il faut des années pour que les rhums Diplomático atteignent leur pleine expression.

Nés au Venezuela, ils sont tous vieillis avec soin, le temps nécessaire pour que chaque composant révèle son plein potentiel, jusqu’à ce que l’équilibre recherché soit atteint.

C’est cette même exigence du temps long, placée par Diplomático au coeur de son élaboration, qui se retrouve à la Résidencia : une expérience inédite, pensée autour des traditions et des gestes qui façonnent l’identité de la maison vénézuélienne. Pendant trois jours, une maison du 19e arrondissement de Paris devient le cadre d’une immersion au coeur du patrimoine culturel vénézuélien de Diplomático.

Artisans et experts y partagent leurs savoir-faire. Bienvenue à La Residencia Diplomático.

La Residencia Diplomático, Paris 19ème ; Crédits : DConstantini

Trois jours, trois savoir-faire

Chaque journée à la Residencia s’articule autour d’un artisan invité, qui investit les lieux et se voit offrir carte blanche pour déployer toute la singularité de son univers.

Ces ateliers invitent les participants à faire l’expérience du temps long, celui-là même qui préside au vieillissement des rhums Diplomático. Chacun repart avec un objet de service qu’il a fabriqué de ses mains, liant ainsi l’exigence du geste artisanal à l’acte ultime de la dégustation.

Les ateliers, ouverts sur inscription, accueillent des groupes de 10 personnes maximum qui repartent chacune avec un objet qu’elles ont elles-mêmes fabriqué.

La Residencia Diplomático, Paris 19ème ; Crédits : DConstantini

La table, une cuisine ancrée dans le Venezuela

Le temps de La Residencia, Shéhrézade Alfonso et Ruben Tayupo prennent possession des cuisines, chacun apportant un territoire culinaire distinct.

Shéhrézade Alfonso, cheffe d’origine vénézuélienne et libanaise installée à Marseille, signe une cuisine végétale contemporaine, sensible aux produits de saison, aux épices et aux équilibres de textures. Ruben Tayupo, chef vénézuélien à la forte influence latino-américaine, explore dans son travail les techniques et les traditions culinaires d’Amérique du Sud.

Ensemble, ils forment un duo complémentaire animé par une vision commune : une gastronomie comme espace de rencontre, de transmission et d’ouverture culturelle. Les plats sont pensés en dialogue avec avec le profil aromatique du rhum Diplomático Reserva Exclusiva aux notes de caramel, de vanille et d’épices douces. Des caractéristiques qui trouvent un écho naturel dans les ingrédients utilisés par les deux chefs pour créer une cuisine ancrée dans deux patrimoines culturels complémentaires : celui du Venezuela et celui du bassin méditerranéen.

Shéhrézade Alfonso et Ruben Tayupo ; Crédits : DConstantini

Agenda

VENDREDI 12 JUIN

Marqueterie de paille – Création de sous-verres décoratifs

Ateliers sur inscription : 13h30 – 15h30 et 16h00 – 18h00

Afterwork : 18h30 – 21h30

SAMEDI 13 JUIN

Céramique – Création d’un verre doseur à cocktails

Ateliers sur inscription : 13h30 – 15h30 et 16h00 – 18h00

Afterwork : 18h30 – 21h30

DIMANCHE 14 JUIN

Artisanat du cuir – Création d’un porte-bouteille personnalisable

Ateliers sur inscription : 11h00 – 13h00, 13h30 – 15h30 et 16h00 – 18h00

Fermeture des portes : 18h30

L’univers du rhum vénézuélien Diplomático s’installe à Paris du 12 au 14 juin 2026. Pendant trois jours, la Residencia Diplomático prend possession d’une demeure privée du 19e arrondissement.



Au programme : des ateliers pour confectionner

des objets de service, des propositions culinaires vénézuéliennes par deux chefs engagés, et des moments de dégustation de cocktails intégrés à l’expérience. Une immersion éphémère au cœur de savoir-faire artisanaux.

Du vendredi 12 juin 2026 au dimanche 14 juin 2026 :

payant

Tarifs

35€ pour l’accès en journée (valable 2h) avec accès à un atelier artisanal + atelier Garnish et gastronomie. Ce tarif donne droit à 1 cocktail et 2 assiettes

20€ pour l’accès en journée (valable 2h) avec accès à l’atelier Garnish et gastronomie. Ce tarif donne droit à 1 cocktail et 2 assiettes

12€ pour l’accès afterwork avec 1 cocktail + 1 assiette

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-12T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-15T01:59:59+02:00

Date(s) :



https://feverup.com/m/634674



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