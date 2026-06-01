La Residencia Diplomático ouvre ses portes du 12 au 14 juin
La Residencia Diplomático ouvre ses portes du 12 au 14 juin vendredi 12 juin 2026.
La Residencia, l’expérience du geste
Il faut des années pour que les rhums Diplomático atteignent leur pleine expression.
Nés au Venezuela, ils sont tous vieillis avec soin, le temps nécessaire pour que chaque composant révèle son plein potentiel, jusqu’à ce que l’équilibre recherché soit atteint.
C’est cette même exigence du temps long, placée par Diplomático au coeur de son élaboration, qui se retrouve à la Résidencia : une expérience inédite, pensée autour des traditions et des gestes qui façonnent l’identité de la maison vénézuélienne. Pendant trois jours, une maison du 19e arrondissement de Paris devient le cadre d’une immersion au coeur du patrimoine culturel vénézuélien de Diplomático.
Artisans et experts y partagent leurs savoir-faire. Bienvenue à La Residencia Diplomático.
Trois jours, trois savoir-faire
Chaque journée à la Residencia s’articule autour d’un artisan invité, qui investit les lieux et se voit offrir carte blanche pour déployer toute la singularité de son univers.
Ces ateliers invitent les participants à faire l’expérience du temps long, celui-là même qui préside au vieillissement des rhums Diplomático. Chacun repart avec un objet de service qu’il a fabriqué de ses mains, liant ainsi l’exigence du geste artisanal à l’acte ultime de la dégustation.
Les ateliers, ouverts sur inscription, accueillent des groupes de 10 personnes maximum qui repartent chacune avec un objet qu’elles ont elles-mêmes fabriqué.
La table, une cuisine ancrée dans le Venezuela
Le temps de La Residencia, Shéhrézade Alfonso et Ruben Tayupo prennent possession des cuisines, chacun apportant un territoire culinaire distinct.
Shéhrézade Alfonso, cheffe d’origine vénézuélienne et libanaise installée à Marseille, signe une cuisine végétale contemporaine, sensible aux produits de saison, aux épices et aux équilibres de textures. Ruben Tayupo, chef vénézuélien à la forte influence latino-américaine, explore dans son travail les techniques et les traditions culinaires d’Amérique du Sud.
Ensemble, ils forment un duo complémentaire animé par une vision commune : une gastronomie comme espace de rencontre, de transmission et d’ouverture culturelle. Les plats sont pensés en dialogue avec avec le profil aromatique du rhum Diplomático Reserva Exclusiva aux notes de caramel, de vanille et d’épices douces. Des caractéristiques qui trouvent un écho naturel dans les ingrédients utilisés par les deux chefs pour créer une cuisine ancrée dans deux patrimoines culturels complémentaires : celui du Venezuela et celui du bassin méditerranéen.
Agenda
VENDREDI 12 JUIN
Marqueterie de paille – Création de sous-verres décoratifs
Ateliers sur inscription : 13h30 – 15h30 et 16h00 – 18h00
Afterwork : 18h30 – 21h30
SAMEDI 13 JUIN
Céramique – Création d’un verre doseur à cocktails
Ateliers sur inscription : 13h30 – 15h30 et 16h00 – 18h00
Afterwork : 18h30 – 21h30
DIMANCHE 14 JUIN
Artisanat du cuir – Création d’un porte-bouteille personnalisable
Ateliers sur inscription : 11h00 – 13h00, 13h30 – 15h30 et 16h00 – 18h00
Fermeture des portes : 18h30
L’univers du rhum vénézuélien Diplomático s’installe à Paris du 12 au 14 juin 2026. Pendant trois jours, la Residencia Diplomático prend possession d’une demeure privée du 19e arrondissement.
Au programme : des ateliers pour confectionner
des objets de service, des propositions culinaires vénézuéliennes par deux chefs engagés, et des moments de dégustation de cocktails intégrés à l’expérience. Une immersion éphémère au cœur de savoir-faire artisanaux.
Du vendredi 12 juin 2026 au dimanche 14 juin 2026 :
payant
Tarifs
35€ pour l’accès en journée (valable 2h) avec accès à un atelier artisanal + atelier Garnish et gastronomie. Ce tarif donne droit à 1 cocktail et 2 assiettes
20€ pour l’accès en journée (valable 2h) avec accès à l’atelier Garnish et gastronomie. Ce tarif donne droit à 1 cocktail et 2 assiettes
12€ pour l’accès afterwork avec 1 cocktail + 1 assiette
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-12T02:00:00+02:00
fin : 2026-06-15T01:59:59+02:00
Date(s) :
https://feverup.com/m/634674