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La résilience de L’Ermitage, Fonds culturel de l’Ermitage, Garches

dimanche 20 septembre 2026 · Fonds culturel de l'Ermitage · Garches

La résilience de L’Ermitage, Fonds culturel de l’Ermitage, Garches

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Fonds culturel de l'Ermitage
Adresse
23 rue Athime 92380 Garches
Ville
92380 Garches
Département
Hauts-de-Seine

La résilience de L’Ermitage Dimanche 20 septembre, 15h00 Fonds culturel de l’Ermitage Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Spectacle de danse dans l’amphi du bassin

Fonds culturel de l’Ermitage 23 rue Athime 92380 Garches Garches 92380 Hauts-de-Seine Île-de-France 06 07 64 27 93 Ancienne propriété du pharmacien de Napoléon Ier Gare de Garches
Spectacle de danse

©MARTINE BOULART