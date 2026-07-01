AGENDA · Garches
La résilience de L’Ermitage, Fonds culturel de l’Ermitage, Garches
dimanche 20 septembre 2026 · Fonds culturel de l'Ermitage · Garches
Informations pratiques
La résilience de L’Ermitage Dimanche 20 septembre, 15h00 Fonds culturel de l’Ermitage Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Spectacle de danse dans l’amphi du bassin
Fonds culturel de l’Ermitage 23 rue Athime 92380 Garches Garches 92380 Hauts-de-Seine Île-de-France 06 07 64 27 93 Ancienne propriété du pharmacien de Napoléon Ier Gare de Garches
Spectacle de danse
©MARTINE BOULART