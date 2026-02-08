La Révolutionnaire oubliée Lille

La Révolutionnaire oubliée

8 allée de la Filature 59 000 Lille Lille Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 15:30:00

fin : 2026-03-07 16:30:00

Date(s) :

2026-03-07

Des femmes oubliées ? Ce spectacle musical, historique et féministe rappelle le rôle des femmes lors de la Révolution française.

La Cie du Tire-Laine propose une nouvelle production autour de la figure révolutionnaire d’Anne-Josèphe Théroigne de Méricourt, dite La Belle Liégeoise .

Mis en scène par Anne Conti, écrit et porté par Faustine Bosson (comédienne & chanteuse) et Florence Vincenot (piano & compositions), ce spectacle musical interroge le parcours exceptionnel de cette femme et son combat pour faire exister les femmes à égalité avec les hommes durant la Révolution française.

Des femmes oubliées ? Ce spectacle musical, historique et féministe rappelle le rôle des femmes lors de la Révolution française.

La Cie du Tire-Laine propose une nouvelle production autour de la figure révolutionnaire d’Anne-Josèphe Théroigne de Méricourt, dite La Belle Liégeoise .

Mis en scène par Anne Conti, écrit et porté par Faustine Bosson (comédienne & chanteuse) et Florence Vincenot (piano & compositions), ce spectacle musical interroge le parcours exceptionnel de cette femme et son combat pour faire exister les femmes à égalité avec les hommes durant la Révolution française. .

8 allée de la Filature 59 000 Lille Lille 59000 Nord Hauts-de-France +33 3 28 55 30 93 bibmoulins@mairie-lille.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Forgotten women? This musical, historical and feminist show recalls the role of women during the French Revolution.

Cie du Tire-Laine presents a new production based on the revolutionary figure of Anne-Josèphe Théroigne de Méricourt, known as La Belle Liégeoise .

Directed by Anne Conti, written and performed by Faustine Bosson (actress & singer) and Florence Vincenot (piano & compositions), this musical show examines the exceptional career of this woman and her struggle to make women exist on an equal footing with men during the French Revolution.

L’événement La Révolutionnaire oubliée Lille a été mis à jour le 2026-02-08 par Hauts-de-France Tourisme