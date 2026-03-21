La richesse végétale et minérale des venelles, Maison des curiosités naturelles, Saint-Aubin-sur-Mer
La richesse végétale et minérale des venelles, Maison des curiosités naturelles, Saint-Aubin-sur-Mer jeudi 9 juillet 2026.
La richesse végétale et minérale des venelles 9 juillet – 20 août, certains jeudis Maison des curiosités naturelles Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-09T14:30:00+02:00 – 2026-07-09T16:00:00+02:00
Fin : 2026-08-20T14:30:00+02:00 – 2026-08-20T16:00:00+02:00
Venez découvrir quelques curiosités paléontologiques et la géodiversité des pierres de construction ainsi que la biodiversité des murs des venelles.
(1-5km/1h30) – Niveau 1
Maison des curiosités naturelles Maison des curiosités naturelles Ancienne Mairie, rue Maréchal Joffre SAINT-AUBIN-SUR-MER Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « agpah@orange.fr »}]
Venez découvrir quelques curiosités paléontologiques et la géodiversité des pierres de construction ainsi que la biodiversité des murs des venelles. (1-5km/1h30) – Niveau 1
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