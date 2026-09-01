La Rincerie fête ses 30 ans ! La Selle-Craonnaise

Informations pratiques

La Selle-Craonnaise

La Rincerie fête ses 30 ans !

Base de loisirs de la Rincerie La Selle-Craonnaise Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-12

La base de loisirs de La Rincerie souffle ses 30 bougies à l’occasion d’un grand week-end anniversaire organisé les 12 et 13 septembre prochains.

Depuis trois décennies, ce site touristique incontournable du Pays de Craon accueille familles, sportifs, amoureux de la nature et visiteurs en quête de loisirs en plein air. Pour marquer cet anniversaire, un programme varié et festif attend le public.

Pendant deux jours, petits et grands pourront profiter d’un large programme d’animations sportives, nautiques et terrestres, accessibles à tous, quel que soit leur âge ou leur niveau. En famille, entre amis ou en solo, venez découvrir, tester et partager de nombreuses activités dans un cadre naturel exceptionnel.

Plusieurs animations seront proposées gratuitement, tandis que les activités habituellement payantes bénéficieront de tarifs préférentiels exceptionnels. Les partenaires du site, tels que le Wakepark, Les P’tits Vélos et le snack-bar La Barrique, seront également mobilisés tout au long du week-end. Des solutions de restauration sur place permettront aux visiteurs de profiter pleinement de l’événement.

Le samedi dès 14h, place à l’originalité avec une course de radeaux mettant en compétition des OFNI (Objets Flottants Non Identifiés) réalisés par les communes du territoire. Vous souhaitez réaliser une équipe et représenter votre commune ? N’attendez plus et rapprocher vous de votre commune pour vous inscrire !

L’ambiance montera progressivement jusqu’à une grande soirée festive mêlant musique et spectacles. Un moment fort qui promet de rassembler habitants, visiteurs et partenaires.

Le dimanche prolongera la fête dans une atmosphère conviviale et familiale. Entre découvertes nature, animations de plein air et marché de producteurs locaux, chacun pourra profiter du cadre naturel et reposant de La Rincerie pour clôturer ce week-end anniversaire. .

Base de loisirs de la Rincerie La Selle-Craonnaise 53800 Mayenne Pays de la Loire accueil@la-rincerie.com

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English :

The La Rincerie Recreation Center is celebrating its 30th anniversary with a big anniversary weekend on September 12 and 13.

L’événement La Rincerie fête ses 30 ans ! La Selle-Craonnaise a été mis à jour le 2026-08-12 par SUD MAYENNE