La Rive de Neuilly : cet été, on se baigne à Neuilly-sur-Marne La Rive de Neuilly Neuilly-sur-Marne samedi 4 juillet 2026.

La Rive de Neuilly, c’est :

Une zone de baignade de près de 300 m².

Un bassin de 25m de long avec un fond d’1m80, et un bassin de 10m de long avec deux fonds d’1m10 et 40cm.

Un espace sécurisé avec un poste de secours, surveillé par des maîtres-nageurs sauveteurs.

Des cabines colorées pour se changer, comme sur les plus belles plages.

Un lieu adapté aux PMR, avec une rampe d’accès et un dispositif de mise à l’eau dédié.

Une zone de baignade 100% publique, la seule de Seine-Saint-Denis et la 4e d’Île-de-France.

Des sessions de 2h, avec une séance d’1h à tarif réduit en semaine, de 11h à 12h.

Un retour aux sources : 89 ans après l’ouverture de la plage municipale payante en 1937, la baignade revient à Neuilly.

Des tarifs accessibles pour tous, avec une réduction pour les Nocéens (sous réserve de présentation d’un justificatif à la réservation).

Comme toute zone de baignade naturelle, l’ouverture dépend des conditions météo et sanitaires.

Une zone de baignade naturelle sécurisée de près de 300 m², accessible 7j/7 et jusqu’à 20h le week-end, sera ouverte du 4 juillet 2026 au 30 août 2026 à Neuilly-sur-Marne. Venez retrouver le plaisir de nager dans la Marne à La Rive de Neuilly, pour un tarif très accessible.

Du samedi 04 juillet 2026 au dimanche 30 août 2026 :

payant

Nocéen : 2€

Moins de 4 ans : Gratuit

Adulte non nocéen : 4,90€

Enfant non nocéen (4-10 ans) : 3€

Groupe (de plus de 10 personnes, en semaine) : 3€

Créneau 11h-12h du lundi au vendredi : 1€ pour tous

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-04T02:00:00+02:00

fin : 2026-08-31T01:59:59+02:00

Date(s) :

La Rive de Neuilly Port de plaisance 93330 Neuilly-sur-Marne

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