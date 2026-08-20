La robotique : tout un programme ! Bibliothèque Erdre-Batignolles Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-10 15:00 – 17:00

Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 8 et Age maximum : 11

En partenariat avec le Club d’Informatique et de Robotique Nantes-ErdreAprès une initiation au codage, apprenez à programmer à l’aide d’un kit Lego robotisé.De 8 à 11 ans

Bibliothèque Erdre-Batignolles Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 41 53 47 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/bibliotheque-erdre-batignolles/



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