La Roche en fête Fête de l’étang de laborde

Etang de Laborde La Roche-Canillac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Appel à exposants Vide grenier et marché artisanal – .

Etang de Laborde La Roche-Canillac 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 73 46 96 comitedesfeteslarochecanillac@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Roche en fête Fête de l’étang de laborde

L’événement La Roche en fête Fête de l’étang de laborde La Roche-Canillac a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze