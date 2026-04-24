La Roche-Canillac

Marché estival des producteurs et artisans locaux

place de l’église La Roche-Canillac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 18:00:00

fin : 2026-08-21 22:00:00

Date(s) :

2026-06-26 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Marché des producteurs et artisans locaux et Food Truck Ouverture le 26 Juin avec le concert Traines Savates à 18 h L’association Le Saule Rieur vous invite à venir célébrer l’ouverture de son marché estival avec le groupe trad irlandais et folk en acoustique .

place de l’église La Roche-Canillac 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 27 43 20 lesaulerieur19@gmail.com

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English : Marché estival des producteurs et artisans locaux

L’événement Marché estival des producteurs et artisans locaux La Roche-Canillac a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze