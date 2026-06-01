La Ronde de l’Oise Le Plessis-Belleville

Le Plessis-Belleville

La Ronde de l’Oise

Avenue Georges Bataille Le Plessis-Belleville Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 12:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

La Ronde de l’Oise se déroulera cette année du 4 au 7 juin 2026.

C’est une épreuve cycliste professionnelle internationale inscrite au calendrier de l’UCI Europe Tour.

Le départ de la course sera donné le 4 juin 2026 à 13h15 dans le parc de l’Hôtel du Département.

L’arrivée de la dernière étape aura lieu le 7 juin 2026 vers 16h30, à Liancourt.

Depuis sa création, la Ronde de l’Oise fait vibrer les routes du département au rythme des échappées, des sprints et des exploits sportifs.

Cette course cycliste par étapes réunit chaque année des équipes venues de France et de l’étranger pour plusieurs jours de compétition intense à travers les paysages de l’Oise.

Les coureurs de 17 pays prendront part à la course cette année France, Belgique, Italie, Espagne, Pays-Bas, Danemark, Grande-Bretagne, Allemagne, Estonie, Biélorussie, Canada, Estonie, Suisse, Luxembourg, Australie, Suède, Chine.

La troisième étape passera par le territoire du Pays de Valois

Le Plessis Belleville Margny-lès-Compiègne

Distance 170,90 km.

3 sprints bonifications & 5 grimpeurs & Sprint kilomètre 60

Départ du Plessis-Belleville samedi 6 juin à 12h30

Arrivée à Margny-lès-Compiègne samedi 6 juin à 16h45.

(Villages parcourus voir photo suivante)

La Ronde de l’Oise se déroulera cette année du 4 au 7 juin 2026.

C’est une épreuve cycliste professionnelle internationale inscrite au calendrier de l’UCI Europe Tour.

Le départ de la course sera donné le 4 juin 2026 à 13h15 dans le parc de l’Hôtel du Département.

L’arrivée de la dernière étape aura lieu le 7 juin 2026 vers 16h30, à Liancourt.

Depuis sa création, la Ronde de l’Oise fait vibrer les routes du département au rythme des échappées, des sprints et des exploits sportifs.

Cette course cycliste par étapes réunit chaque année des équipes venues de France et de l’étranger pour plusieurs jours de compétition intense à travers les paysages de l’Oise.

Les coureurs de 17 pays prendront part à la course cette année France, Belgique, Italie, Espagne, Pays-Bas, Danemark, Grande-Bretagne, Allemagne, Estonie, Biélorussie, Canada, Estonie, Suisse, Luxembourg, Australie, Suède, Chine.

La troisième étape passera par le territoire du Pays de Valois

Le Plessis Belleville Margny-lès-Compiègne

Distance 170,90 km.

3 sprints bonifications & 5 grimpeurs & Sprint kilomètre 60

Départ du Plessis-Belleville samedi 6 juin à 12h30

Arrivée à Margny-lès-Compiègne samedi 6 juin à 16h45.

(Villages parcourus voir photo suivante) .

Avenue Georges Bataille Le Plessis-Belleville 60330 Oise Hauts-de-France

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English :

This year’s Ronde de l’Oise will take place from June 4 to 7, 2026.

It is an international professional cycling event on the UCI Europe Tour calendar.

The race will start on June 4, 2026 at 1:15 pm in the grounds of the Hôtel du Département.

The finish of the final stage will take place on June 7, 2026 at around 4:30 pm, in Liancourt.

Since its creation, the Ronde de l’Oise has thrilled the roads of the département with breakaways, sprints and sporting feats.

Every year, this stage race brings together teams from France and abroad for several days of intense competition across the Oise countryside.

Riders from 17 countries will take part in this year?s race: France, Belgium, Italy, Spain, Netherlands, Denmark, Great Britain, Germany, Estonia, Belarus, Canada, Estonia, Switzerland, Luxembourg, Australia, Sweden, China.

? The third stage will pass through the Pays de Valois region ?

le Plessis Belleville Margny-lès-Compiègne

Distance: 170.90 km.

3 bonus sprints & 5 climbs & Sprint kilometer 60 ?

start in Le Plessis-Belleville: Saturday June 6 at 12:30 p.m

finish in Margny-lès-Compiègne: Saturday, June 6, 4:45pm.

(Villages covered: see next photo)

L’événement La Ronde de l’Oise Le Plessis-Belleville a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme du Pays de Valois