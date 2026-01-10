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AGENDA · Miradoux

La Ronde des Crèches autour de Miradoux Miradoux

samedi 5 décembre 2026 · Miradoux

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
samedi 10 janvier 2026
Ville
32340 Miradoux
Département
Gers
Tarif

Miradoux

La Ronde des Crèches autour de Miradoux

Miradoux Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05
fin : 2026-01-10

Date(s) :
2026-12-05

Pour la 31eme édition, la Ronde des Crèches autour de Miradoux, vous propose de fêter ça sur le thème des séries télé des années 70 !!!
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Miradoux 32340 Gers Occitanie +33 6 12 52 52 34  rondedescreches@gmail.com

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English :

For its 31st edition, the Ronde des Crèches around Miradoux invites you to celebrate with a theme based on 1970s TV series!!!

L’événement La Ronde des Crèches autour de Miradoux Miradoux a été mis à jour le 2026-07-23 par Gers Armagnac