La Ronde des Crèches autour de Miradoux Miradoux
samedi 5 décembre 2026 · Miradoux
Informations pratiques
Miradoux
La Ronde des Crèches autour de Miradoux
Miradoux Gers
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05
fin : 2026-01-10
Date(s) :
2026-12-05
Pour la 31eme édition, la Ronde des Crèches autour de Miradoux, vous propose de fêter ça sur le thème des séries télé des années 70 !!!
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Miradoux 32340 Gers Occitanie +33 6 12 52 52 34 rondedescreches@gmail.com
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English :
For its 31st edition, the Ronde des Crèches around Miradoux invites you to celebrate with a theme based on 1970s TV series!!!
L’événement La Ronde des Crèches autour de Miradoux Miradoux a été mis à jour le 2026-07-23 par Gers Armagnac