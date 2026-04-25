Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

La Ronde des Sapins Levier

La Ronde des Sapins Levier dimanche 24 mai 2026.

Adresse : Salle des Fêtes

Ville : 25270 Levier

Département : Doubs

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif : 8 8 8 Tarif réduit Tarif spécial

Levier

La Ronde des Sapins

Salle des Fêtes Levier Doubs

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit
Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 08:30:00
fin : 2026-05-24 14:00:00

Date(s) :
2026-05-24

2 parcours VTT et 3 parcours pédestre seul, en famille ou entre amis, chacun trouvera le parcours qui lui correspond en fonction de son niveau et de ses envies.
Ravitaillement le long des parcours. Repas sur place.
Inscriptions en ligne. Plus d’informations par téléphone.   .

Salle des Fêtes Levier 25270 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 48 07 17 73 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Ronde des Sapins

L’événement La Ronde des Sapins Levier a été mis à jour le 2026-04-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

À voir aussi à Levier (Doubs)