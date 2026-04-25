La Ronde des Sapins Levier
La Ronde des Sapins Levier dimanche 24 mai 2026.
Levier
La Ronde des Sapins
Salle des Fêtes Levier Doubs
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif réduit
Tarif spécial
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 08:30:00
fin : 2026-05-24 14:00:00
Date(s) :
2026-05-24
2 parcours VTT et 3 parcours pédestre seul, en famille ou entre amis, chacun trouvera le parcours qui lui correspond en fonction de son niveau et de ses envies.
Ravitaillement le long des parcours. Repas sur place.
Inscriptions en ligne. Plus d’informations par téléphone. .
Salle des Fêtes Levier 25270 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 48 07 17 73
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English : La Ronde des Sapins
L’événement La Ronde des Sapins Levier a été mis à jour le 2026-04-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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