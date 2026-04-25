Levier

La Ronde des Sapins

Salle des Fêtes Levier Doubs

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 08:30:00

fin : 2026-05-24 14:00:00

Date(s) :

2026-05-24

2 parcours VTT et 3 parcours pédestre seul, en famille ou entre amis, chacun trouvera le parcours qui lui correspond en fonction de son niveau et de ses envies.

Ravitaillement le long des parcours. Repas sur place.

Inscriptions en ligne. Plus d’informations par téléphone. .

Salle des Fêtes Levier 25270 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 48 07 17 73

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English : La Ronde des Sapins

L’événement La Ronde des Sapins Levier a été mis à jour le 2026-04-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS