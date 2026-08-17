LA ROSE BITERROISE MARCHE ROSE DE BÉLISE INSTITUT DU SEIN OUEST LANGUEDOC Béziers
dimanche 4 octobre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
LA ROSE BITERROISE MARCHE ROSE DE BÉLISE INSTITUT DU SEIN OUEST LANGUEDOC
avenue Fernand Sastre Béziers Hérault
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Enfilez vos baskets pour Octobre Rose ! Participez à La Rose Biterroise, une course et marche solidaires au profit de la lutte contre le cancer.
À l’occasion d’Octobre Rose, l’association Bélise Institut du Sein Ouest Languedoc organise La Rose Biterroise, une course et marche solidaire au départ du stade de Sauclières. Deux parcours sont proposés une course et marche de 12 km, ainsi qu’une marche familiale de 6 km. Un rendez-vous sportif et convivial pour soutenir la lutte contre le cancer du sein et sensibiliser le public.
Au programme
– 8h30 ouverture du village
– 9h00 prises de parole Hélène Harmand et Robert Ménard
– 9h15 échauffement avec Sports Passions et les Bananes Flambées
– 9h30 3 départs simultanés (Course 12 km / Marche 12 km / Marche PMR 6 km)
– 12h00 tirage de la tombola
De nombreuses animations vous attendent
– Bananes Flambées ouverture et échauffement (de 9h à 9h30), arrivée et tombola (de 10h30 à 12h30)
– Gospel City Béziers Parvis de la Mairie (de 10h à 10h45)
– LJ Hôtels & Co: Place Jean-Jaurès (de 10h à 11h30)
– Bandas Pena Colada Halles Biltoki (de 10h15 à 11h45)
– Bélise Dragon Boat Port Neuf (de 9h30 à 11h30)
Stands
– Bélise 1 grand stand global (Bélise, soins de support, bénévoles, patientes)
– Prévention Bélise (cancer du sein) et CPTS (colorectal et utérin)
– Vital Sport (Décathlon)
– Photo Booth
Consommables
Ludovic Lasserre / Gorge Fraîche (bière, eau et softs)
Éric Freitas (truck food)
Claude Bousquet (snacking, eau, softs, café) .
avenue Fernand Sastre Béziers 34500 Hérault Occitanie
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English : LA ROSE BITERROISE MARCHE ROSE DE BÉLISE INSTITUT DU SEIN OUEST LANGUEDOC
Lace up your sneakers for Pink October! Join %E0 La Rose Biterroise, a charity run and walk to support the fight against cancer.
L’événement LA ROSE BITERROISE MARCHE ROSE DE BÉLISE INSTITUT DU SEIN OUEST LANGUEDOC Béziers a été mis à jour le 2026-08-17 par 34 ADT34
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