La Roseraie – visites, expositions et chasse au trésor, La Roseraie, Sains-en-Amiénois
samedi 19 septembre 2026 · La Roseraie · Sains-en-Amiénois
Informations pratiques
La Roseraie – visites, expositions et chasse au trésor 19 et 20 septembre La Roseraie Somme
Tarif chasse au trésor : 20€ par personne (groupe de 4 à 6 personnes, durée : 60-90min)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Pour les Journées Européennes du Patrimoine, La Roseraie propose plusieurs événements ouverts à tous :
– Visite libre du parc, samedi et dimanche de 10h à 17h
– Visite guidée du parc, samedi et dimanche à 11h et à 15h
– Exposition sur la vie de Marie-Louise Bouctot-Vagniez, samedi et dimanche de 10h à 17h
– Chasse au trésor sur smartphone : « Le collier disparu de la Roseraie », samedi et dimanche de 10h à 17h (activité payante)
– Accueil de véhicules sportifs et de collection (Fédération Française des Véhicules d’époque), samedi et dimanche de 10h à 17h
La Roseraie 12, Chemin de Remiencourt, 80680 Sains-en-Amiénois Sains-en-Amiénois 80680 Somme Hauts-de-France
Pour les Journées Européennes du Patrimoine, La Roseraie propose plusieurs événements ouverts à tous :
© La Roseraie