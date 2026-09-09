La Roseraie – visites, expositions et chasse au trésor, La Roseraie, Sains-en-Amiénois

Informations pratiques

La Roseraie – visites, expositions et chasse au trésor 19 et 20 septembre La Roseraie Somme

Tarif chasse au trésor : 20€ par personne (groupe de 4 à 6 personnes, durée : 60-90min)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, La Roseraie propose plusieurs événements ouverts à tous :

– Visite libre du parc, samedi et dimanche de 10h à 17h

– Visite guidée du parc, samedi et dimanche à 11h et à 15h

– Exposition sur la vie de Marie-Louise Bouctot-Vagniez, samedi et dimanche de 10h à 17h

– Chasse au trésor sur smartphone : « Le collier disparu de la Roseraie », samedi et dimanche de 10h à 17h (activité payante)

– Accueil de véhicules sportifs et de collection (Fédération Française des Véhicules d’époque), samedi et dimanche de 10h à 17h

La Roseraie 12, Chemin de Remiencourt, 80680 Sains-en-Amiénois Sains-en-Amiénois 80680 Somme Hauts-de-France

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, La Roseraie propose plusieurs événements ouverts à tous :

© La Roseraie