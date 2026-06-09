La rouennaise Dominique Letellier au 8e Salon du Livre de Honfleur le dimanche 5 juillet 2026 Honfleur

Honfleur

La rouennaise Dominique Letellier au 8e Salon du Livre de Honfleur le dimanche 5 juillet 2026

Les Greniers à Sel 9T Rue de la Ville Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 10:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

La rouennaise Dominique Letellier signe son 5e roman à suspense Aventures à Lausanne lors du 8e Salon du Livre à Honfleur le dimanche 5 juillet 2026

Les Editions de l’Aventure

L’évasion au détour de chaque page…

La rouennaise Dominique Letellier signe son 5e roman à suspense Aventures à Lausanne lors du 8e Salon du Livre à Honfleur le dimanche 5 juillet 2026

Habituée des salons dans diverses régions françaises, au Luxembourg, en Suisse, Dominique Letellier sera heureuse de dialoguer avec ses lecteurs lors du 8e Salon du Livre de Honfleur le dimanche 5 juillet 2026.

La Rouennaise signera son 5e roman à suspense Aventures à Lausanne . Ses héros ne sont pas des policiers ; ils n’auraient jamais dû se rencontrer ! Dominique Letellier analyse notre société, dénonce aussi des malversations touchant nos vies personnelle/professionnelle. Elle aborde des thèmes comme le sens de la justice, la loyauté, la solidarité, la géopolitique. Sans avoir recours à la violence, elle multiple les mystères. Les ultimes lignes de l’épilogue offrent un rebondissement qui stupéfie ses personnages, ses lecteurs. Ceux-ci retrouvent par ailleurs la signature de la romancière sa valorisation du patrimoine architectural, historique, naturel.

Les quatre œuvres précédentes de Dominique Letellier proposent des intrigues originales. L’une honore les journalistes d’investigation. Les amateurs de fantômes sont ravis d’être les invités de tels hôtes dans un château normand. Sous le signe des rires, des farces, les cinéphiles participent, comme les protagonistes, à un hommage au cinéma de 1930 à 1980 grâce à un jeu dans cinq villes au Luxembourg, en France. Enfin, un thriller captivant attend chacun de Vancouver à San Francisco !

Destinés aux adultes, les titres passionnent par leurs profondeurs de réflexion. Avec un style vif, Dominique Letellier prône les valeurs positives. Les premières pages de ses livres figurent sur http://www.dominiqueletellier.com

Pour des renseignements supplémentaires

Aventures à Lausanne ISBN 978-2-9518985-5-4 16 cm x 24 cm 336 pages 20 euros. Paru aux Editions de l’Aventure en juillet 2024.

Les Editions de l’Aventure

http://www.editionsdelaventure.fr

Téléphone 33 (0)6 48 96 52 87 .

Les Greniers à Sel 9T Rue de la Ville Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 6 48 96 52 87

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English : La rouennaise Dominique Letellier au 8e Salon du Livre de Honfleur le dimanche 5 juillet 2026

Dominique Letellier, from Rouen, signs her 5th thriller Aventures à Lausanne at the 8th Salon du Livre in Honfleur on Sunday 5 July 2026.

L’événement La rouennaise Dominique Letellier au 8e Salon du Livre de Honfleur le dimanche 5 juillet 2026 Honfleur a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Honfleur-Beuzeville