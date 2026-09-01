Informations pratiques

Losse

La Route de la Transhumance

Losse Landes

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 14:30:00

fin : 2026-09-23

Date(s) :

2026-09-23

Prendre la route avec le berger guidant son troupeau de brebis, c’est vivre une inoubliable aventure humaine randonnée, marché de terroir et repas concert .

Réservation repas avant le 17 septembre

Prendre la route avec le berger guidant son troupeau de 400 brebis, c’est vivre une inoubliable aventure humaine.

14h30 Au départ de la salle polyvalent, randonnée pédestre par le chemin du Bruc jusqu’au quartier de Lussole à la rencontre des bergers (5kms)

15h en attendant l’arrivée du troupeau petit marché de terroir, vente de fromage du berger, initiation aux quilles gasconnes, animation musicale au son de la cornemuse landaise par une groupe de musiques gasconnes Validada

16h30 Accueil du berger avec son troupeau et arrivée des randonneurs au quartier de Lussolle puis accompagnement jusqu’à Losse (5km) en compagnie du groupe d’échassiers Lous Tchanquayres.

18h30 arrivée du troupeau au village de Losse et spectacle du groupe d’échassiers Lous Tchanquayres.

20h Repas-concert animé par le duo Gavroches. Réservation du repas avant le 17 septembre.

Feu d’artifices en clotûre. .

Losse 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 93 60 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Route de la Transhumance

Setting out on the trail with the shepherd guiding his flock of sheep is an unforgettable human adventure: hiking, a walk through the countryside, and a meal with live music.

Reserve your meal by September 17

L’événement La Route de la Transhumance Losse a été mis à jour le 2026-08-11 par CDT 40