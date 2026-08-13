Informations pratiques

Losse

Vide grenier de fin d’été & Soirée guinguette

Lapeyrade Losse Landes

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 17:00:00

fin : 2026-09-12 00:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Célébrez la fin de l’été à Losse, au quartier Lapeyrade, lors d’une grande journée festive !

10h 17h vide grenier

17h 00h soirée guinguette animée par HK.

Réservation des repas avant le 7 septembre

Célébrez la fin de l’été à Losse, au quartier Lapeyrade, lors d’une grande journée festive !

Dès 10h et jusqu’à 17h, le vide-grenier vous accueille pour chiner, dénicher de vrais trésors et partager un moment convivial. Une buvette ainsi qu’une petite restauration sont prévues sur place.

À partir de 17h et jusqu’à minuit, laissez-vous entraîner par la soirée guinguette animée par HK ! Venez danser et profiter d’une ambiance chaleureuse autour d’un repas gourmand.

Les réservations pour le repas sont obligatoires avant le 7 septembre. .

Lapeyrade Losse 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 21 34 95

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English : Vide grenier de fin d’été & Soirée guinguette

Celebrate the end of summer in Losse, in the Lapeyrade neighborhood, with a big day of festivities!

10 a.m. 5 p.m.: yard sale

5 p.m. midnight: open-air dance party hosted by HK.

Reserve your meals by September 7

L’événement Vide grenier de fin d’été & Soirée guinguette Losse a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Landes d’Armagnac