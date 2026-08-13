Vide grenier de fin d’été & Soirée guinguette Losse
samedi 12 septembre 2026 · Losse
Informations pratiques
Losse
Vide grenier de fin d’été & Soirée guinguette
Lapeyrade Losse Landes
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 17:00:00
fin : 2026-09-12 00:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Célébrez la fin de l’été à Losse, au quartier Lapeyrade, lors d’une grande journée festive !
10h 17h vide grenier
17h 00h soirée guinguette animée par HK.
Réservation des repas avant le 7 septembre
Célébrez la fin de l’été à Losse, au quartier Lapeyrade, lors d’une grande journée festive !
Dès 10h et jusqu’à 17h, le vide-grenier vous accueille pour chiner, dénicher de vrais trésors et partager un moment convivial. Une buvette ainsi qu’une petite restauration sont prévues sur place.
À partir de 17h et jusqu’à minuit, laissez-vous entraîner par la soirée guinguette animée par HK ! Venez danser et profiter d’une ambiance chaleureuse autour d’un repas gourmand.
Les réservations pour le repas sont obligatoires avant le 7 septembre. .
Lapeyrade Losse 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 21 34 95
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English : Vide grenier de fin d’été & Soirée guinguette
Celebrate the end of summer in Losse, in the Lapeyrade neighborhood, with a big day of festivities!
10 a.m. 5 p.m.: yard sale
5 p.m. midnight: open-air dance party hosted by HK.
Reserve your meals by September 7
L’événement Vide grenier de fin d’été & Soirée guinguette Losse a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Landes d’Armagnac
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