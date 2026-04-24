La route des fruits à vélo (Réservé aux Professionnels) Maison du Parc Notre-Dame-de-Bliquetuit
La route des fruits à vélo (Réservé aux Professionnels) Maison du Parc Notre-Dame-de-Bliquetuit jeudi 24 septembre 2026.
Notre-Dame-de-Bliquetuit
La route des fruits à vélo (Réservé aux Professionnels)
Maison du Parc 692 Rue du petit pont Notre-Dame-de-Bliquetuit Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 09:00:00
fin : 2026-09-24 17:00:00
Date(s) :
2026-09-24
♀️ Journée Vélo À la Découverte de la Route des Fruits
Vous êtes hébergeur, restaurateur ou prestataire touristique et souhaitez mieux conseiller votre clientèle sur la découverte du territoire à vélo ? ♂️✨
Partez à la découverte de la **Route des Fruits** et approfondissez vos connaissances sur les arboriculteurs et les richesses locales
Face à l’engouement pour le slow tourisme, de plus en plus de visiteurs recherchent des expériences authentiques, proches de la nature et favorisant les rencontres
Laissez-vous guider par Anne-Sophie Jehanne, chargée de mission tourisme de nature et qualification, accompagnée des offices de tourisme.
Une balade de 40 km vous attend, rythmée par plusieurs étapes conviviales
Découverte du territoire et de la Route des Fruits
Visites de fermes et rencontres avec les producteurs locaux
️ Déjeuner dans un restaurant à Jumièges
Échanges et conseils pour mieux valoriser l’offre touristique locale
Une journée enrichissante, conviviale et inspirante pour découvrir autrement le territoire et partager les bonnes pratiques du tourisme durable.
Rejoignez-nous pour une immersion nature, patrimoine et savoir-faire local ! .
Maison du Parc 692 Rue du petit pont Notre-Dame-de-Bliquetuit 76940 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 37 23 16
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La route des fruits à vélo (Réservé aux Professionnels)
L’événement La route des fruits à vélo (Réservé aux Professionnels) Notre-Dame-de-Bliquetuit a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme
À voir aussi à Notre-Dame-de-Bliquetuit (Seine-Maritime)
- Le Bliquetuit Notre-Dame-de-Bliquetuit Seine-Maritime 1 mai 2026
- La Route des Fruits Notre-Dame-de-Bliquetuit Seine-Maritime 1 mai 2026
- A la découverte des fleurs des champs et des papillons Notre-Dame-de-Bliquetuit 27 mai 2026
- Sequana Incognita, plongez avec nous en Seine inconnue Maison du Parc Notre-Dame-de-Bliquetuit 29 mai 2026
- Utiliser son bois Maison du Parc Notre-Dame-de-Bliquetuit 30 mai 2026