La route des fruits à vélo (Réservé aux Professionnels) Maison du Parc Notre-Dame-de-Bliquetuit

Notre-Dame-de-Bliquetuit

La route des fruits à vélo (Réservé aux Professionnels)

Maison du Parc 692 Rue du petit pont Notre-Dame-de-Bliquetuit Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 09:00:00

fin : 2026-09-24 17:00:00

Date(s) :

2026-09-24

‍♀️ Journée Vélo À la Découverte de la Route des Fruits

Vous êtes hébergeur, restaurateur ou prestataire touristique et souhaitez mieux conseiller votre clientèle sur la découverte du territoire à vélo ? ‍♂️✨

Partez à la découverte de la **Route des Fruits** et approfondissez vos connaissances sur les arboriculteurs et les richesses locales

Face à l’engouement pour le slow tourisme, de plus en plus de visiteurs recherchent des expériences authentiques, proches de la nature et favorisant les rencontres

Laissez-vous guider par Anne-Sophie Jehanne, chargée de mission tourisme de nature et qualification, accompagnée des offices de tourisme.

Une balade de 40 km vous attend, rythmée par plusieurs étapes conviviales

Découverte du territoire et de la Route des Fruits

Visites de fermes et rencontres avec les producteurs locaux

️ Déjeuner dans un restaurant à Jumièges

Échanges et conseils pour mieux valoriser l’offre touristique locale

Une journée enrichissante, conviviale et inspirante pour découvrir autrement le territoire et partager les bonnes pratiques du tourisme durable.

Rejoignez-nous pour une immersion nature, patrimoine et savoir-faire local ! .

Maison du Parc 692 Rue du petit pont Notre-Dame-de-Bliquetuit 76940 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 37 23 16

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English : La route des fruits à vélo (Réservé aux Professionnels)

L’événement La route des fruits à vélo (Réservé aux Professionnels) Notre-Dame-de-Bliquetuit a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme