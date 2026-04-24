Village low-tech et conférence Faire du feu sans fumée Maison du Parc Notre-Dame-de-Bliquetuit

Notre-Dame-de-Bliquetuit

Village low-tech et conférence Faire du feu sans fumée

Maison du Parc 692 Rue du Petit Pont Notre-Dame-de-Bliquetuit Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 18:00:00

fin : 2026-06-10 20:00:00

Date(s) :

2026-06-10

L’Ethnothèque vous propose un Rendez-vous en deux temps, en partenariat avec l’association Les vagabonds de l’énergie.

À partir de 14h30, explorez un village low-tech à la Maison du Parc.

Découvrez des solutions simples, accessibles et durables pour cuisiner et conserver des aliments en utilisant des technologies peu coûteuses et durables four solaire, séchoir solaire, marmite norvégienne, plancha à bois, etc. Vous pourrez même tester ces méthodes en faisant des pancakes, pop-corn et tartelettes !

Puis à 18h, Les vagabonds de l’énergie proposeront une conférence sur le feu de bois pour comprendre les techniques

d’une bonne combustion qui économise le bois et pollue moins avec un focus sur les solutions low-tech de cuisson au bois. .

Maison du Parc 692 Rue du Petit Pont Notre-Dame-de-Bliquetuit 76940 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 37 23 16

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English : Village low-tech et conférence Faire du feu sans fumée

L’événement Village low-tech et conférence Faire du feu sans fumée Notre-Dame-de-Bliquetuit a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme