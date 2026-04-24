Balade l’arbre têtard, pour quoi faire ? Maison du Parc Notre-Dame-de-Bliquetuit

Notre-Dame-de-Bliquetuit

Balade l’arbre têtard, pour quoi faire ?

Maison du Parc 692 Rue du Petit Pont Notre-Dame-de-Bliquetuit Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-20 12:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Toute l’année, l’Ethnothèque a mis à l’honneur l’arbre têtard au cours de sa programmation.

Cet arbre agricole emblématique de notre territoire est un beau symbole de liens HommeNature. Exploité pour son bois (pour les clôtures, les piquets, la vannerie), il est également une source d’énergie renouvelable, tout à fait adapté à la production individuelle de bois de chauffage, notamment pour des appareils de type poêles de masse. Enfin, l’arbre

têtard est un formidable réservoir de biodiversité. Au cours d’une balade autour de la Maison du Parc, Simon Gaudet, entomologiste du Parc, et Yves Joignant, fondateur et animateur de l’écolieu L’Escargotier, et Jérôme Chapelle, de l’association française des poêles maçonnés artisanaux, apporteront leurs explications sur cet arbre aux multiples usages. .

Maison du Parc 692 Rue du Petit Pont Notre-Dame-de-Bliquetuit 76940 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 37 23 16

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English : Balade l’arbre têtard, pour quoi faire ?

L’événement Balade l’arbre têtard, pour quoi faire ? Notre-Dame-de-Bliquetuit a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme