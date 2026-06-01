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Rétro-Piston Notre-Dame-de-Bliquetuit

Rétro-Piston Notre-Dame-de-Bliquetuit dimanche 21 juin 2026.

Ville : 76940 Notre-Dame-de-Bliquetuit

Département : Seine-Maritime

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Notre-Dame-de-Bliquetuit

Rétro-Piston

Notre-Dame-de-Bliquetuit Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 09:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :
2026-06-21

✨ 18e ÉDITION RÉTRO PISTON ✨ ️

Passionnés de mécanique ancienne, curieux et amoureux des belles carrosseries… ne manquez la 18e édition de véhicules anciens !

Au programme
Exposition de voitures anciennes
Motos vintage ️
Véhicules militaires ️
Tracteurs anciens
Balade touristique conviviale ️
Passion, chrome et moteurs d’époque ✨

Restauration et buvette sur place

‍ ‍ ‍ Une journée festive pour petits et grands dans une ambiance rétro et conviviale !   .

Notre-Dame-de-Bliquetuit 76940 Seine-Maritime Normandie   retropiston76@gmail.com

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English : Rétro-Piston

L’événement Rétro-Piston Notre-Dame-de-Bliquetuit a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme

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