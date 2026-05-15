La Route des Orgues Chœur d’hommes Jean Bouillet Église Saint-Rémy de Deneuvre Deneuvre

Deneuvre

La Route des Orgues Chœur d’hommes Jean Bouillet

Église Saint-Rémy de Deneuvre Rue de l’Église Deneuvre Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-11-15 15:00:00

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-11-15

Pour ce dernier de l’édition 2026 de la Route des Orgues, venez écouter le chœur d’hommes Jean Bouillet à l’église Saint-Rémy de Deneuvre. Entrée libre.

Informations au 03 83 75 13 37Tout public

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Église Saint-Rémy de Deneuvre Rue de l’Église Deneuvre 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 75 13 37 tourisme@tourisme-lunevillois.com

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English :

For the last of the 2026 edition of the Route des Orgues, come and listen to the male choir Jean Bouillet at the church of Saint-Rémy in Deneuvre. Free admission.

Information: 03 83 75 13 37

L’événement La Route des Orgues Chœur d’hommes Jean Bouillet Deneuvre a été mis à jour le 2026-05-15 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS