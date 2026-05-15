La Route des Orgues Concert orgue et voix Église Saint-Martin Villacourt

Villacourt

La Route des Orgues Concert orgue et voix

Église Saint-Martin Rue de l’Église Villacourt Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 16:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Dans le cadre de la Route des Orgues, venez écouter le concert donné par Cécile Michel-Bohlinger à l’orgue, accompagné du baryton Félix Klajnerman.

Entrée libre. Informations au 03 83 75 13 37.Tout public

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Église Saint-Martin Rue de l’Église Villacourt 54290 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 75 13 37 tourisme@tourisme-lunevillois.com

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English :

As part of the Route des Orgues festival, enjoy a concert by Cécile Michel-Bohlinger on organ, accompanied by baritone Félix Klajnerman.

Free admission. Information on 03 83 75 13 37.

L’événement La Route des Orgues Concert orgue et voix Villacourt a été mis à jour le 2026-05-15 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS