La route du Champagne en Fête Colombey les Deux Églises
La route du Champagne en Fête Colombey les Deux Églises samedi 1 août 2026.
Colombey les Deux Églises
La route du Champagne en Fête
Colombey-les-Deux-Eglises Colombey les Deux Églises Haute-Marne
Tarif : 45 – 45 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-01
Tout public
La Route du Champagne en Fête est un événement estival grand public, imaginé par les vignerons en 1995.
Le principe de ce week-end extraordinaire est d’ouvrir les caves et les bouteilles d’un village ou d’un secteur de la Côte des Bar en tournant chaque année. 25 à 40 000 personnes sont accueillies par édition.
Une flûte de Champagne et un Carnet de Route permettent d’accéder aux caves et de bénéficier d’une dégustation gratuite dans chaque domaine participant. Vous découvrez ainsi les richesses et les savoir-faire de notre terroir. C’est aujourd’hui le plus gros événement oenotouristique en Champagne.
Dans une ambiance festive, venez découvrir les domaines, appréciez la richesse des savoir-faire et devenez les ambassadeurs de ce terroir d’exception.
Pour l’édition 2026, la rive droite de la Vallée de l’Aube est à l’honneur et 10 villages vous accueilleront et 22 caves vous ouvriront leurs portes !
Découvrez les participants
Bar-sur-Aube la cave n°1 Champagne Cottanceau-Prignitz
Arrentières la cave n°2 Champagne Jacques Chaput, la cave n°3 Champagne Breton Stéphane, la cave n°4 Champagne Mennetrier et la cave n°5 Champagne Guillaume Phelizot
Colombé-la-Fosse la cave n°6 Champagne Laurent Courtillier, la cave n°7 Champagne A.Viot & Fils et la cave n°8 Champagne Stéphane Brice
Saulcy la cave n°9 Champagne Charles Gouthiere
Rizaucourt-Buchey la cave n°10 Champagne Nicolas Bass et la cave n°11 Champagne Adeline Koechlin
Argentolles la cave n°12 Champagne Mocquart-Esmard
Colombey-les-Deux-Églises la cave n°13 Champagne Peligri et Filles
Rouvres-les-Vignes la cave n°14 Champagne Michel Falmet et la cave n°15 Champagne Joël Falmet
Colombé-le-Sec la cave n°16 Champagne Charles Clément, la cave n°17 Champagne Soret-Devaux et la cave n°18 Champagne Monial
Voigny la cave n°19 Champagne Bernard Robert, la cave n°20 Champagne Achille Chrétien, la cave n°21 Champagne Philippe Barbieux et la cave n°22 Champagne Petit-Chrétien
Evénement organisé par l’association Cap’C
Réservez dès maintenant votre pass’dégustation en ligne .
Colombey-les-Deux-Eglises Colombey les Deux Églises 52330 Haute-Marne Grand Est
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English :
L’événement La route du Champagne en Fête Colombey les Deux Églises a été mis à jour le 2026-04-02 par Antenne de Chaumont
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